جوارديولا يكشف موقف ثنائي مانشستر سيتي من خوض مباراة توتنهام

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن موقف الثنائي جاك جريليش وناثان آكي من خوض مباراة توتنهام هوتسبير القادمة.

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره توتنهام هوتسبير مساء غدا الثلاثاء في إطار مباريات الجولة 37 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي عند تمام الساعة العاشرة.

جوارديولا: جريليش تعافى من مرضه

أكد جوارديولا في تصريحات صحفية له عن هذا الثنائي: "جاك جريليش تعافى من المرض، بينما ناثان آكي كان أفضل بشكل كبير أمس، الآن سنخوض التدريب وسنرى إذا ما كان سيتدرب اليوم لحسم موقفه قبل لقاء الغد".

وتابع: “ولا بديل سوى الفوز أمام فريق مانشستر سيتي من أجل الاستمرار في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وتبدأ أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد نظيره فريق توتنهام هوتسبير مساء غدا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.