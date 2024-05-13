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أحمد جودة - القاهرة - وضع كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خطة محكمة وذلك قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق بوروسيا دورتموند.

أنشيلوتي يضع خطته قبل موقعة بروسيا دورتموند

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع نظيره بروسيا دورتموند في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم يوم 1 من شهر يونيو القادم.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن أنشيلوتي سيقوم بوضع اللاعبين الأساسيين والاحتياطين في الفريق ضمن التشكيلة الأساسية للمباريات المتبقية في الدوري الإسباني.

وأوضحت كارلو أنشيلوتي يريد أن يكون جميع لاعبي النادي الملكي في قمة الاستعداد قبل المباراة النهائية ضد بروسيا دورتموند.

وتقام المباراة على ملعب ويمبلي في إنجلترا نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ونظيره بروسيا دورتموند الألماني يوم 1 يونيو.

