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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة ريال سوسيداد × ليفربول Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإسباني 2024

شاهد بالبث المباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة ريال سوسيداد × ليفربول Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإسباني 2024.. يخوض فريق برشلونة، بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لقاءً هامًا أمام ريال سوسيداد مساء اليوم، الإثنين، في إطار الجولة 35 من الدوري الإسباني لموسم 2023-24.

وتُقام المباراة على ملعب "مونتجويك" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة برشلونة وريال سوسيداد من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

برشلونة يواجه ريال سوسيداد في معركة قوية

يدخل برشلونة اللقاء بمعنويات عالية بعد تأمينه المركز الثالث في الدوري الإسباني، حيث يتقدم على جيرونا الوصيف بفارق نقطتين فقط. بينما يسعى ريال سوسيداد، صاحب المركز السابع، لتحقيق الفوز وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

وتعتبر مواجهة اليوم مُتّكافئة على الورق، حيث يتمتع كلا الفريقين بقدرات هجومية قوية، حيث يملك برشلونة ثاني أفضل خط هجوم في الدوري برصيد 78 هدفًا، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الرابع بـ 63 هدفًا.

وتشهد الإحصائيات تفوقًا طفيفًا لبرشلونة في المواجهات المُباشرة بين الفريقين، حيث فاز برشلونة في 72 مباراة، بينما حقق ريال سوسيداد 24 فوزًا، وتعادلا في 54 لقاء.

تُعدّ مُباراة اليوم بمثابة نهائي مبكر لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحسم المركز الثالث في الدوري الإسباني. وتُشير التوقعات إلى مُباراة قوية ومُثيرة، مع إمكانية حسم النتيجة في أيّ لحظة.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد



ستقام مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد مساء اليوم الإثنين 13 مايو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

المكان: ملعب "مونتجويك" في برشلونة، إسبانيا.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 3.

التوقيت:

التوقيت: بتوقيت القاهرة: 10:00 مساءً.

بتوقيت السعودية: 11:00 مساءً.

بتوقيت جرينتش: 7:00 مساءً.

بتوقيت نيويورك: 2:00 مساءً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

تُبثّ مُباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، التي تقام مساء اليوم في إطار الجولة 35 من الدوري الإسباني، حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عبر الإنترنت على منصة بي إن سبورتس كونكت.

جدول الترددات لقناة beIN Sports HD 3

جدول الترددات لقناة beIN Sports HD 3 على بعض الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز معدل الترميز نايل سات 11050 أفقي 27500 6 عرب سات 10722 أفقي 27500 6 بدر 4 12034 أفقي 27500 6 يوتلسات 7A 10992 أفقي 27500 6

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال سوسيداد