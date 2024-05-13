نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسام حسن يعلن موقف صلاح من معسكر مصر القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، عن موقف محمد صلاح نجم ليفربول من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان محمد صلاح قد تغيب عن معسكر منتخب مصر الماضي والذي خاض به الفراعنة بطولة مصر الودية، لداعي التأهيل بعد الإصابة التي كان يعاني منها اللاعب في كأس أمم إفريقيا الماضية.

حسام حسن: صلاح سيتواجد ضمن معسكر مصر القادم

قال حسام حسن في جلسته مع الصحفيين قبل معسكر منتخب مصر المقبل: “محمد صلاح سيكون ضمن المحترفين الموجودين في معسكر يونيو المقبل”.

وعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، جلسة مع الصحفيين بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، للحديث معهم حول ترتيبات الجهاز الفني لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.