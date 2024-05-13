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أحمد جودة - القاهرة - تواصل إياد العسقلاني نجم الإسماعيلي السابق والمحترف حاليا بالدوري الروسي، مع لاعبي الإسماعيلي في مران اليوم الإثنين، عبر مكالمة فيديو جمعت بينهم.

إياد العسقلاني يدعم لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة طلائع الجيش

وأوضح خلال تلك المكالمة عن رغبته في التواجد بينهم في تلك اللحظات من أجل تخطي تلك الكبوة التي يمر بها الفريق.

كما أنه حثهم على بذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة من أجل استمرار النتائج الإيجابية للفريق، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقوا خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن إياد العسقلاني لاعب روستوف صاحب الـ 21 عام أرتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لتدعيم دفاعات الفريق.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش غدا الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري العام في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة

