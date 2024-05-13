وبصعود الترسانة بات عقد المتأهلين للدورة الرباعية من أجل الصعود للدوري المصري الممتاز وهم:- الترسانة - سبورتنج- حرس الحدود- منتخب السويس.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترسانة يهزم ديروط ويكمل عقد المتأهلين للدورة الرباعية في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية