نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترسانة يهزم ديروط ويكمل عقد المتأهلين للدورة الرباعية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة ديروط أمام الترسانة والتي جاءت ضمن منافسات دورة الترقي المؤهلة للدوري المصري الممتاز "دوري النيل".
واستطاع الشواكيش العبور بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله.
رأسية أحمد فاروق استطاعت التقدم لممثل أسيوط بينما عادل الترسانة النتيجة لتذهب المباراة لركلات الجزاء بنتيجة 4-3.
عقد المتأهلين يكتمل بفوز الترسانة
وبصعود الترسانة بات عقد المتأهلين للدورة الرباعية من أجل الصعود للدوري المصري الممتاز وهم:- الترسانة - سبورتنج- حرس الحدود- منتخب السويس.
وتقام المواجهات بنظام الذهاب والإياب وتأتي مواعيدها كالاتي:-
الجولة الأولى – السبت 18 مايو
الجولة الثانية – السبت 25 مايو
الجولة الثالثة – الثلاثاء 28 مايو
الجولة الرابعة – السبت 1 يونيو
الجولة الخامسة – السبت 8 يونيو
الجولة السادسة – الثلاثاء 11 يونيو