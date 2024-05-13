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أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي الاتحاد السعودي، اهتمامه بـ3 أسماء عالمية لتدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق الأول لكرة القدم.

3 أسماء عالمية مرشحة لدعم حراسة مرمى الاتحاد السعودي

وأكدت صحيفة سبورت، أن هناك 3 مرشحة للانتقال إلى صفوف الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت أن الثلاثي تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني، وأليسون بيكر حارس ليفربول، وأيدرسون مواريس حارس مانشستر سيتي، يتصدرون قائمة الحراس المرشحين للانضمام إلى صفوف الاتحاد السعودي.

فريق اتحاد جدة يعاني خلال الموسم الحالي من ضعف المستوى وتراجع النتائج وهو ما دفعه لتجديد دماء الفريق بصفقات قوية، خاصة في الخط الخلفي.

ويحتل العميد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة جمعهم من 31 مباراة.

