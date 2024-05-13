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أحمد جودة - القاهرة - الترسانة رابع المتأهلين لترقي الصعود للدوري الممتاز

صعد فريق الترسانة بقيادة حسين شكري بعد فوزه على فريق ديروط بقيادة علاء ابراهيم برباعية مقابل ثلاثة بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله إلي الدورة الرباعية المؤهلة لدوري الممتاز بعد فوزه على نظيره فريق ديروط بقيادة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الجونة في المباراة الفاصلة للفريقين.



انتهى الشوط الأول بتقدم فريق ديروط بهدف دون رد سجله أحمد فاروق براسية في الدقيقة 43.

وشهد الشوط الثاني محاولات من جانب لاعبي الترسانة لإدراك التعادل بهدف ذاتى في الدقيقة 15.

حتى جاءت صافرة انتهاء المباراة وثم الاحتكام إلي ركلات الترجيح ليفوز الترسانة برباعية سجلها أوجستين اونو واسلام عصام وخالد مسعد ومحمود شلاطة بينما إهدار بلال عارف.



وسجل لديروط محمود محمد ومحمد عصام وأحمد فاروق بينما إهدار محمود زيني وأحمد سليم

و شهدت الدقيقة 80 طرد علاء ابراهيم المدير الفنى لفريق ديروط بعد اشتباكه مع فهيم عمر مدير الكرة بنادى الترسانة

بهذه النتيجة يصعد فريق الترسانة إلي الدورة الرباعية بالاضافة إلي فريق حرس الحدود ثالث دوري المحترفين بالإضافة إلي فريق سبورتنج بعد فوزه على فريق المنصورة بركلات الترجيح بالإضافة إلي منتخب السويس بعد فوزه على فريق كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد.



أدار المباراة الحكم محمود بسيوني حكم ساحه وعاونه وائل شعبان مساعد اول وخالد السيد مساعد ثاني ومحمد عبد العليم حكم رابع