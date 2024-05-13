نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف موقف دونجا من المشاركة في مباراة العودة أمام نهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعرض نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض لحالة إجهاد عضلي، خلال الأحداث الأخيرة من مباراة نهضة بركان في المباراة التي أقيمت أمس في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية التي أقيمت على الملعب البلدي ببركان.

دونجا تعرض لإجهاد عضلي

وكشف محمد أسامة أن خلال المباراة تم استبدال دونجا في الدقائق الأخيرة من اللقاء حتى لا تتفاقم الاصابة، وسيكون اللاعب جاهزًا لمباراة العودة أمام نهضة بركان المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وقد تم استبدال لاعب الزمالك أثناء مشاركته أمام نهضة بركان وقرر المدير الفني استبداله بزميله ناصر منسي.

وتعرض فريق الزمالك، للخسارة بهدفين مقابل هدف من نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكسب المباراة القادمة لصالحه وخطف لقب الكونفدرالية الإفريقية.