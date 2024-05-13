نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورنموث يمدد عقد مدربه حتى عام 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدّد مدرب بورنموث الإنجليزي، الإسباني أندوني إيراولا عقده مع فريقه حتى نهاية موسم 2025-2026 على الأقل.

وكان المدرب الاسباني البالغ 41 عامًا وقع على عقد لمدة موسمين، عندما استلم تدريب الفريق الجنوبي الساحلي في يونيو 2023 قادمًا من رايو فايكانو الاسباني.

وقال إيراولا بعد تمديد تعاقده مع النادي الإنجليزي "انا سعيد جدا لتوقيع العقد. بالنسبة إلى، الامر يتعلق بالثقة المتبادلة من الطرفين".

وأضاف "عشنا تجربة جيدة خلال موسمنا الأول معا في الدوري الانجليزي وأنا سعيد لأن كلا الطرفين يريد مواصلة الشراكة في المستقبل".

وتابع "أنا سعيد أيضًا لكوننا جمعنا رقمًا قياسيًا من النقاط. نحن نلعب في دوري قوي مع منافسين أقوياء. بدأ الموسم ببطء لكني اعتقد بأننا تطوّرنا كثيرًا ونسير على الطريق الصحيح".

أما رئيس بورنموث بيل فولي، فقال "ترك أندوني اثرًا كبيرًا منذ وصوله إلى النادي ونحن سعداء جدا لتجديد العقد معه".

وختم "جمعنا رقما قياسيا من النقاط في الدوري بفضل سلسلة من النتائج والعروض الممتازة".