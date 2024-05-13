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أحمد جودة - القاهرة - قال كارلو أنشيلوتي مدرّب ريال مدريد، إن حظوظ لاعب الوسط المصاب الدولي الفرنسي أوريليان تشواميني، ما زالت قائمة للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهة بوروسيا دورتموند.

أنشيلوتي يكشف موقف تشواميني من نهائي دوري أبطال أوروبا

وتحوم الشكوك حيال مشاركة تشواميني الذي تعرض لإجهاد في قدمه اليسرى الأسبوع الماضي خلال الفوز على بايرن ميونيخ الألماني 2-1 إيابًا في نصف النهائي بعد تعادلهما 2-2 ذهابًا.

وقال أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في مؤتمر صحفي "ليس لديه الكثير من الفرص، لكن ليس من المستبعد مشاركته في النهائي".

وأضاف "الآن لديه أسبوع مهم، قدمه لا تؤلمه كثيرًا، أعتقد أن الإصابة مختلفة عن المشكلة الأخيرة التي تعرّض لها في قدمه.

وأتم "لم يتم استبعاده، يمكنه العودة للنهائي".