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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها فى الرابعة عصر غدًا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

20 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

وجاءت القائمة كالآتى

حراسة المرمى: الهانى سليمان، محمد أشرف.

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، محمد المغربى، ميدو مصطفى، جاستيس أرثر،طارق علاء.

خط الوسط: عمرو قلاوه، دوكو دودو، حمدى علاء، أبو بكرليادى، الحبيب احمد، محمد كناريا، محمد عصام، محمد سعيد مكرونه، لحسن دهدوه، مصطفى البدرى.

خط الهجوم: حسام حسن، جونيور اجاى، فادى فريد.

ويحتل سموحة المركز الثامن برصيد 31 نقطة بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

