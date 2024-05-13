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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر Barcelona يلا شوت.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني.. يسعى نادي برشلونة لاستعادة وصافة جدول ترتيب الليغا عندما يستضيف ريال سوسيداد في مباراة لحساب الجولة الـ35، ويمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2024 والقنوات الناقلة لهذا اللقاء وأكثر من ذلك، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 73 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا الوصيف، لكن لعب البارسا مباراة أقل من منافسه، بينما يحتل ريال سوسيداد، الضيف في هذا اللقاء، المركز السابع برصيد 54 نقطة، والفوز سيمنحه الفرصة للمنافسة على مشاركة أوروبية الموسم المقبل.. بث مباشر Barcelona يلا شوت.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

بث مباشر Barcelona يلا شوت.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2024

بث مباشر Barcelona يلا شوت.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني.. وجميع مباريات الدوري الإسباني منقولة حصريًا عبر قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستكون مباراة برشلونة وريال سوسيداد مذاعة عبر قناة "beIN Sports HD 3".

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد

beIN Sports HD 3.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2024

بث مباشر Barcelona يلا شوت.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني.. قناة "beIN Sports HD 3" الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد متاحة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وسهيل سات من خلال الترددات الآتية:

تردد قناة beIN Sports HD 3 على نايل سات التردد 11013 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ

معلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2024

بث مباشر Barcelona يلا شوت.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني.. وسيتولى المعلق علي محمد علي مهمة التعليق على مجريات مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2024.

مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2024

بث مباشر Barcelona يلا شوت.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني.. ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد عبر الإنترنت بوسيلتين مدفوعتين، الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى من خلال خدمة "بي إن كونكت".

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2024

بث مباشر Barcelona يلا شوت.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني.. وتقام مباراة برشلونة وريال سوسيداد يوم الإثنين 13 مايو 2024 على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية و11 مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل برشلونة اليوم لمواجهة سوسيداد في الدوري الإسباني

بث مباشر Barcelona يلا شوت.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني.. واستقر تشافى هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام نادي ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

بث مباشر Barcelona يلا شوت.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني.. ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مباراة ريال سوسيداد، وهو يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث، مستغلًا تعثر جيرونا في تلك الجولة بالتعادل أمام ألافيس، من أجل خطف وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم.

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

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بث مباشر Barcelona يلا شوت.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني.. ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك برصيد 73 نقطة من 34 مباراة، خاضهم «البلوجرانا» في المسابقة حتى الآن، بواقع 22 انتصار و7 تعادلات، وتلقت كتيبة تشافي الهزيمة في 5 لقاءات، بينما يحتل فريق ريال سوسيداد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك برصيد 54 نقطة من 34 مباراة، بواقع 14 انتصار و12 تعادل، وتلقى الهزيمة في 8 لقاءات.