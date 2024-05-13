إيسترن كومباني بطلًا لكأس مصر للشطرنج

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أحمد جودة - القاهرة - توج فريق إيسترن كومباني ببطولة كأس مصر للشطرنج 2024 في إطار المباراة النهائية من الدور النهائي في مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

إيسترن كومباني يتوج بكأس مصر للشطرنج

وكانت المنافسة في الدور النهائي مشتعلة حيث واجه بورفؤاد نظيره ايسترن كومباني بينما واجه مركز شباب امبابه منافسه مصر للتأمين.

وشملت النتائج النهائية فوز نادي الشرقية (إيسترن كومباني) بالمركز الأول واقتنص المركز الثاني نادي بورفؤاد بينما حصل على المركز الثالث نادي مصر للتأمين وجاء المركز الرابع من نصيب مركز شباب إمبابة.

يذكر أن بطولة كأس مصر أقيمت في مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بمشاركة أكبر عدد من الفرق في تاريخ البطولة ( 19 فريق) وشهدت أجواء من الحماس والمنافسة بمشاركة قوية وحماسية من اللاعبين من أجل الفوز باللقب.