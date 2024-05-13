نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن تشكيل الريدز الرسمي لمواجهة نظيره فريق أستون فيلا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي، وذلك على ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة أستون فيلا

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك– جاريل كوانساه – ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: واتارو إندو – أليكسيس ماك أليستر – إليوت

خط الهجوم: لويس دياز – محمد صلاح – جاكبو

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD؛ بصوت المعلق الجزائري المميز حفيظ دراجي.