عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن برشلونة تشكيل الفريق لمواجهة ريال سوسيداد بعد قليل وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره ريال سوسيداد على استاد لويس كومبانيس الأولمبي وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الترتيب برصيد 73 نقطة وريال سوسيداد في المركز السابع برصيد 54 نقطة.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كوندي، مارتينيز، كوبارسي، كانسيلو

خط الوسط: كريستنسن، جوندوجان، بيدري

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا