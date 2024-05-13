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أحمد جودة - القاهرة - مباشر مباراة ليفربول وأستوت فيلا والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي 2024

جارية بث مباشر Liverpool الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا Mo Salah في الدوري الإنجليزي، اليوم، ويلعب محمد صلاح ضمن صفوف الريدز، ويقدم معلومات شاملة عن ماتش اليوم تتضمن: موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات الناقلة، تردد القناة الناقلة، تاريخ مواجهات الفريقين، معلق مباراة ليفربول، تشكيلة الليفر، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر Liverpool الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا Mo Salah في الدوري الإنجليزي

مباشر الآن.. نتيجة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي مباشرة مع ملخص الأحداث لحظة بلحظة

بث مباشر Liverpool الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا Mo Salah في الدوري الإنجليزي.. ويمكنك متابعة أحداث مباراة ليفربول ضد أستون فيلا مباشر الآن لحظة بلحظة، مع ملخص الأحداث مباشرة.

ترتيب ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

بث مباشر Liverpool الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا Mo Salah في الدوري الإنجليزي.. كما يأتي ترتيب ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي اليوم كما يلي:

ويتصدر نادي ليفربول الذي يحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، ويقع أستون فيلا في المركز الرابع من ترتيب الدوي الإنجليزي برصيد 67 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا اليوم

بث مباشر Liverpool الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا Mo Salah في الدوري الإنجليزي.. ويستضيف نادي، مساء اليوم الإثنين 13 مايو 2024، ويأتي موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم الإثنين 13 مايو 2024، في اللقاء الذى يستضيفه أستون فيلا على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة 37 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يلي:

يأتي موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

يوافق موعد مباراة ليفربول ضد استون فيلا 10 مساءً بتوقيت السعودية.

موعد مباراة ليفربول في السودان تمام الساعة 9 مساءً.

يوافق مثعاد مباراة ليفربول بتوقيت قطر الساعة 10 مساءً.

توقيت ليفربول ضد أستون فيلا بتوقيت الإمارات الساعة 11 مساءً.

يأتي موعد لقاء ليفربول الساعة 8 مساءً بتوقيت الجزائر.

يوافق موعد ماتش أستون فيلا وليفربول اليوم بتوقيت عدد آخر من الدول العربية كما يلي:

الدولة توقيت لقاء ليفربول

تونس الساعة 8 مساءً

المغرب الساعة 8 مساءً

الأردن الساعة 10 مساءً

الكويت الساعة 10 مساءً

ليبيا الساعة 9 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم مباشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز

بث مباشر Liverpool الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا Mo Salah في الدوري الإنجليزي.. وتعتبر قنوات بين سبورت أهم القنوات الناقلة لمباراة استون فيلا ضد نادي ليفربول مباشر في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتملك مجموعة قنوات بين سبورت حق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 مباشرة، وتستطيع مشاهدة مباراة ليفربول عند إذاعة اللقاء عبر تردد بث قناة بين BeIN Sports 1، مباشر، ويأتي تردد القناة كما يلي:

تردد قناة BeIN Sports 1 الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا مباشرة

بث مباشر Liverpool الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا Mo Salah في الدوري الإنجليزي.. ويأتي تردد قناة BeIN Sports 1 الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا مباشر اليوم كما يلي:

تردد القناة الناقلة لمباراة ليفربول القمر الصناعي النايل سات التردد 11013 معامل الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 2/3

معلق مباراة ليفربول اليوم

بث مباشر Liverpool الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا Mo Salah في الدوري الإنجليزي.. وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت اسم معلق ماتش اليوم عبر تردد قناة beIN Sports HD 1 وهو المعلق الرياضي الجزائري الشهير حفيظ دراجي.

تشكيل ليفربول ضد أستون فيلا اليوم

بث مباشر Liverpool الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا Mo Salah في الدوري الإنجليزي.. وجاء تشكيل ليفربول اليوم ضد استون فيلا اليوم كما يلي:

أليسون بيكر ترينت ألكسندر أرنولد كوانساه فان دايك روبرتسون هارفي ليوت واتارو إندو ماك أليستر محمد صلاح جاكبو لويس دياز

محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر Liverpool الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا Mo Salah في الدوري الإنجليزي.. وشملت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب هذا الموسم فى الدوري الإنجليزي، اللاعبين:

النرويجى هالاند مهاجم مانشستر سيتي المتوج بالجائزة الموسم الماضي.

فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، والذى حصد جائزة لاعب الموسم في البطولة عن ربطة الكتاب الأسبوع الماضي.

مارتن أوديجارد، قائد أرسنال، والذي سجل 8 أهداف.

ديكلان رايس، الذي يخوض موسمه الأول مع أرسنال، والذى أحرز 7 أهداف وصنع 8.

ألكسندر إيزاك، مهام نيوكاسل يونايتد، والذي أحرز 20 هدفًا.

مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك.

كول بالمر، لاعب تشيلسي، وصاحب الـ21 هدفًا و9 تمريرات حاسمة.

أولي واتكينز، هداف أستون فيلا، الذي أحرز 19 هدفا وصنع 12.

ويتم إعلان الفائز بالجائزة يوم 18 من شهر مايو الحالي، بعد دمج أصوات المشجعين مع أصوات لجنة من الخبراء.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة اليوم

بث مباشر Liverpool الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا Mo Salah في الدوري الإنجليزي.. كما جاء يأتي ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة اليوم كما يلي: