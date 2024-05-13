نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي أمام طلائع الجيش بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الإسماعيلي المختارة للمباراة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل - محمد فوزي

خط الدفاع: محمد عمار - محمد دسوقي - حاتم سكر - حمدي النقاز - عبد الكريم مصطفى

خط الوسط: عماد حمدي - هشام محمد- عمر الساعي - بشار أشرف - محمد مخلوف - محمد حسن - محمد عبد السميع

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - نادر فرج - عبد الرحمن الدح - باسم مرسي - إيريك تراوري

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش غدا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.