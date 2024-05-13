نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أستون فيلا الرسمي ضد ليفربول في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أوناي إيمري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق ليفربول، مساء اليوم الإثنين الموافق 13 من شهر مايو الجاري، وذلك في الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يستضيف أستون فيلا نظيره ليفربول، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل أستون فيلا الرسمي ضد ليفربول في البريميرليج

حراسة المرمي: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: إزري كونسا، دييجو كارلوس، ب أو توريس، لوكاس ديني.

الوسط: جون ماكجين، بايلي، يوري تيليمانس.

الهجوم: ديجولاس لويس، أولي واتكينز، ديابي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وتعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيتم نقل مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، عبر قناة beIN Sports 1HD.

