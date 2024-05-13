نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يقرر التخلص من هذا اللاعب في ميركاتو الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ديكو المدير الرياضي بنادي برشلونة، على رحيل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لعدم الحاجة لخدماته في المرحلة المقبلة.

رحيل فيتور روكي عن برشلونة

كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إن ديكو قرر الاستغناء عن خدمات فيتور روكي وعدم استمراره للموسم المقبل، وبالتالي سيغادر في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى إن ديكو سيتواصل مع وكيل فيتور روكي وسيطلب منه الخروج سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال الدائم لأي نادٍ.

ولفت المصدر ذاته إلى إن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، يبعد فيتور روكي عن حساباته، والإدارة الرياضية موافقة على هذا القرار.

جدير بالذكر فإن تقارير أخرى قد أوضحت أن خروج فيتور روكي سيعتمد على مساحة اللعب النظيف في النادي الكتالوني، والأقرب هو مغادرة رحيله على سبيل الإعارة.