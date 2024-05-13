ريال مدريد يستقر على تجديد عقد نجمه

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب مجلس إدارة نادي ريال مدريد، في تجديد عقد أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك خلال الفترة القادمة.

ريال مدريد ينوي تجديد عقد كارفخال

ذكر موقع "ريليفو" الإسباني إن ريال مدريد تجديد عقد الظهير الأيمن داني كارفخال، ليبقى رفقة الفريق الملكي فترة أخرى.

وأشار الموقع الإسباني إلى إن كارفخال يقدم مستوى رائع على أرضية الميدان وأيضًا في خارج الملعب وهو مهم جدًا في غرفة تبديل الملابس.

ولفت الموقع إلى أنه مع وصول اللاعبين الشباب الجدد إلى ريال مدريد، فهناك أسباب متعددة للتجديد مع داني كارفخال.

ويقترح البعض داخل ريال مدريد، تجديد عقده لأكثر من عام، وهو أمر "محظور" عادةً بالنسبة لسياسة النادي تجاه اللاعبين القدامى.