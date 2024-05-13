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أحمد جودة - القاهرة - قال آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، إنه لا يفهم رغبة جماهير فريقه في الخسارة أمام مانشستر سيتي غدا الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي.

مدرب توتنهام: جماهير الفريق لا ترغب في فوزنا على مانشستر سيتي

وقال بوستيكوجلو قبل المباراة "إذا دخلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فإن 99% من الجماهير لا ترغب في فوز توتنهام".

وأضاف: "بالنسبة لي، لا أفهم ذلك ولن أستطيع فهم ذلك، أتفهم المنافسة، لقد تواجدت في واحدة من أقوى المنافسات في العالم في العامين الماضيين بين سيلتك ورينجرز".

وتابع "أتفهم المنافسة لكنني لا أفهم أبدا أن هناك شخص يرغب في خسارة فريقه، هذا ليس ما يعبر عن تلك الرياضة، هذا ليس ما أحبه في اللعبة".

وأتم: "ما أحبه في تلك اللعبة هو المنافسة وتحدي نفسك للفوز على شخص ما وأن تنجح في ذلك، أي شيء خارج ذلك لا علاقة له بالرياضة ولا يهمني".