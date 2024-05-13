نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معروف حكمًا لمباراة جنوب إفريقيا وزيمبابوي في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل المنتخبات استعداداتها لتصفيات المونديال 2026 والذي يقام في كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة نظيره زيمبابوي وذلك في تصفيات القارة الأفريقية في جولتها الرابعة.

محمد معروف حكماً للقاء جنوب إفريقيا وزيمبابوي

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف قد أعلنت طاقم حكام المباراة بقيادة محمد معروف.

ويواصل معروف ظهوره الخارجي خلال الفترة الحالية خاصة بعد مشاركته في مسابقة أمم إفريقيا والظهور في دوري الأبطال.

موعد مباراة جنوب افريقيا وزيمبابوي

ويقام اللقاء في الحادي عشر من شهر يونيو المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.