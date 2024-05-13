نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يتفوق على أستون فيلا بهدفين في الشوط الأول من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في التقدم على نظيره فريق أستون فيلا، بثنائية مقابل هدف وحيد، في الشوط الأول من المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد أستون فيلا

أحرز إيمانويل مارتينيز حارس مرمى فريق أستون فيلا، هدف في مرماه عند الدقيقة الثانية، بعد تسديدة قوية لم يتمكن من التصدي لها.

وسجل تيليمانس لاعب فريق أستون فيلا، هدف التعادل أمام ليفربول، في الدقيقة 12 بأسيست من زميله أولي واتكينز.

وعاد كودي جاكبو نجم فريق ليفربول، لتسجيل هدف ثان في شباك أستون فيلا، في الدقيقة 23، بعدما تلقى تمريرة من جو جوميز مدافع الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD، هي التي تقوم بإذاعة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

