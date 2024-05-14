نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عادل حكما لمباراة أنجولا والكاميرون في تصفيات المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل المنتخبات استعداداتها لتصفيات المونديال 2026 والذي يقام في كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويستعد منتخب أنجولا والكاميرون للقاء هام وذلك في تصفيات المونديال للقارة الأفريقية في جولتها الرابعة. محمد عادل يقود اللقاء وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف قد أعلنت طاقم حكام المباراة بقيادة محمد عادل. ويعاون محمد عادل حكما للساحة ويعاونه كلا من احمد توفيق طلب مساعد اول وهاني عبدالفتاح مساعد ثان ويتواجد محمود البنا حكما رابعا. موعد مباراة أنجولا والكاميرون ويقام اللقاء يوم الثلاثاء الموافق ١١ يونيو القادم علي ستاد ١١ نوفمبر بأنجولا وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة .

