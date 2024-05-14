محمد صلاح منتقدًا تصريحات حسام حسن: لن نستورد لاعبين من الخارج

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أنه لم يتمنى أن تكون تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، إطلاق تصريحات بهذا الشكل ضد اللاعبين والدوري المصري.

محمد صلاح: حسام حسن صنع فجوة بينه وبين اللاعبين

وتابع صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "انتقد تصريحات حسام حسن، بسبب صناعته فجوة بينه وبين اللاعبين، لأنه شاء أم أبى سيختار من هؤلاء اللاعبين ولن يستورد من الخارج".

وأضاف محمد صلاح: "أتمنى من اتحاد الكرة تعيين إعلامي متخصص يتحدث باسم حسام حسن، وابتعاده هو عن الحديث عبر وسائل الإعلام أو التصريحات الصحفية، وأتمنى منه الهدوء".

واستطرد مدرب الزمالك الأسبق: "حسام حسن كان في غنى عن تلك التصريحات، وكان يؤجل تصريحاته حتى تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم، وبعدها يهاجم كما يحب".

واختتم: "محمد شحاته لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، من المواهب في الدوري المصري والذي قد يستفاد منه الجهاز الفني للمنتخب الأول، بالفترة المقبلة".