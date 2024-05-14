الرياضة

الزمالك يدرس توجيه دعوة إلى الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، يدرس دعوة مجلس الأهلي لحضور إياب نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان، الأحد المقبل.

أمير هشام: الزمالك يدعو الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بعد التواصل مع أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك البارزين، أن علاقة الناديين في الوقت الحالي، من أفضل العلاقات وتمر بأفضل فتراتها".

وأضاف أمير هشام: "أحد الأعضاء أكد في تواصله معنا، أن الأهلي سوف يعود من تونس قبل نهائي الكونفدرالية بساعات، وهناك دراسة بالفعل لإمكانية دعوة مجلس الأحمر للتواجد".

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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