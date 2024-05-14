نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم الإثنين في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح برشلونة في خطف ثلاث نقاط ثمينة من ريال سوسيداد بالفوز عليه بهدفين نظيفين وذلك منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



بهذه النتيجة، خطف برشلونة المركز الثاني من جيرونا ليحتله برصيد 76 نقطة بينما توقف رصيد ريال سوسيداد عند النقطة 54 في المركز السابع.



بدأ النصف الأول من الشوط الأول بخطورة من جانب ريال سوسيداد الذي تمكن من تسجيل هدف في الدقيقة 23 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.



وشهد النصف الثاني من الشوط خطورة من جانب لاعبي برشلونة حتى تمكنوا من تسجيل الهدف قبل نهاية الشوط بخمس دقائق تحديدا في الدقيقة 40 عندما سدد لامين يامال نجم برشلونة تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتستقر في الجانب الأيسر من مرمى ريال سوسيداد وينتهي الشوط الأول بتقدم البرسا بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو ريال سوسيداد تعديل النتيجة وشنوا العديد من الهجمات على مرمى برشلونة ولكنهم فشلوا في تسجيل أية أهداف.



بينما حاول لاعبو برشلونة تعزيز الهدف وأضاعوا عدد من الفرص المحققة أبرزها في الدقيقة 77 عندما سدد فيران توريس تسديدة صاروخية ولكن تصدى لها حارس مرمى ريال سوسيداد.



وقبل نهاية اللقاء تحديدا في الدقيقة 93 سجل رافينيا الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق ركلة جزاء لتنتهي المباراة بفوز البرسا بهدفين نظيفين.