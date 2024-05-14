نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم قمة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي نتيجة المواجهة القوية التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مع نظيره فريق أستون فيلا، بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

أحداث مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وسجل إيمانويل مارتينيز حارس مرمى فريق أستون فيلا، هدف التقدم لصالح ليفربول، بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الثانية.

ثم سجل في الدقيقة 12 من الشوط الأول، تيليمانس نجم فريق أستون فيلا، هدف التعادل في شباك ليفربول، بأسيست من واتكينز.

وفي الدقيقة 23 نجح جاكبو نجم فريق ليفربول، في تسجيل الهدف الثاني في شباك أستون فيلا، بعدما تلقى تمريرة من جوميز.

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الثاني، بمحاولات هجومية عديدة من جانب لاعبي فريق ليفربول، لتسجيل هدف تعزيز النتيجة.

وأحرز كوانساه مدافع فريق ليفربول، الهدف الثالث لصالح الريدز، عند الدقيقة 48 من الشوط الثاني.

ثم تمكن جون دوران لاعب فريق أستون فيلا، من تسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 85 من الشوط الثاني.

وأضاف دوران هدف التعادل الثالث لصالح أستون فيلا، عند الدقيقة 88 بتمريرة من موسى ديابي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق ليفربول إلى المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 79 نقطة، بينما وصل أستون فيلا إلى المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 68 نقطة.