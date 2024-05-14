نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق أستون فيلا، بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حيث أحرز إيمانويل مارتينيز حارس مرمى فريق أستون فيلا، هدف التقدم لصالح ليفربول، بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الثانية.

وأدرك في الدقيقة 12 من الشوط الأول، تيليمانس نجم فريق أستون فيلا، هدف التعادل في شباك ليفربول، بأسيست من واتكينز.

وعند الدقيقة 23، أضاف جاكبو نجم فريق ليفربول، الهدف الثاني في شباك أستون فيلا، بعدما تلقى تمريرة من جوميز.

وأحرز كوانساه مدافع فريق ليفربول، الهدف الثالث لصالح الريدز، عند الدقيقة 48 من الشوط الثاني.

ثم تمكن جون دوران لاعب فريق أستون فيلا، من تسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 85 من الشوط الثاني.

وسجل دوران هدف التعادل الثالث لصالح أستون فيلا، عند الدقيقة 88 بتمريرة من موسى ديابي.