أودينيزي ينعش آمال البقاء

أودينيزي ينعش آمال البقاءأنعش أودينيزي آماله بالبقاء عقب انتصاره الثمين على مضيفه ليتشي 2 - 0، الإثنين، في ختام المرحلة الـ36 من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي أودينيزي كل من لورينزو لوكا في الدقيقة 36، والصربي لازار ساماردزيتش في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز رفع أودينيزي رصيده إلى 33 نقطة متقدما من المركز الثامن عشر إلى المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد ليتشي عند 37 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة ثانية، قلب فيورنتينا تأخره بهدف أمام ضيفه مونزا إلى فوز بهدفين مقابل هدف.

تقدم مونزا في النتيجة عن طريق ميلان ديوريتش في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس التعادل لفيورنتينا في الدقيقة (32)، ثم سجل البرازيلي أرثور ميلو هدف الفوز في الدقيقة (78).

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثامن، بينما بقي مونزا في المركز الثاني عشر عند 45 نقطة.