أستون فيلا يقتنص تعادلاً مثيراً من ليفربول

أستون فيلا يقتنص تعادلاً مثيراً من ليفربولفرض نادي أستون فيلا التعادل الإيجابي 3-3 على ضيفه ليفربول، في مباراة جمعتهما يوم الاثنين في ختام منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت ثلاثية الريدز عن طريق كل من: إيميليانو مارتينيز "هدف عكسي"، وكودي جاكبو، وجاريل كوانساه، في الدقائق (2 و23 و48)، بينما أحرز يوري تيليمانس وجون دوران "ثنائية" أهداف أستون فيلا (12 و85 و88).

ورفع ليفربول رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثالث، كما رفع أستون فيلا رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع.