برشلونة في وصافة الدوري الإسباني

برشلونة في وصافة الدوري الإسبانياستعاد برشلونة المركز الثاني بفوزه على ضيفه ريال سوسيداد 2-صفر، الإثنين في ختام المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

أحرز هدفي برشلونة لامين يامال في الدقيقة (40)، ورافيينا دياز في الدقيقة (90+3) من ركلة جزاء.

ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة معززا حظوظه في خوض الكأس السوبر الموسم المقبل والتي تشهد مشاركة بطلي الدوري والكأس ووصيفيهما، حيث بات يتفوق بفارق نقطة واحدة أمام جيرونا قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم.

ويحل برشلونة ضيفا على ألميريا أول الهابطين إلى الدرجة الثانية الخميس، ويستضيف رايو فايكانو السادس عشر الأحد المقبل، قبل أن ينهي الموسم في ضيافة إشبيلية الثاني عشر.

في المقابل، يلعي جيرونا مع ضيفه فياريال التاسع الثلاثاء، ويحل ضيفا على فالنسيا الثامن، قبل أن يختم الموسم باستضافة غرناطة ثاني الهابطين.

في المقابل، تمثل الهزيمة انتكاسة لطموحات ريال سوسيداد في خوض مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

وتجمد رصيد ريال سوسيداد صاحب المركز السابع المؤهل إلى مسابقة "كونفرنس ليغ"، عند 54 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ريال بيتيس صاحب المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.