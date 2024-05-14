نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل جالاردو عن تدريب الاتحاد السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، إقالة مارسيلو جالاردو، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد النتائج السلبية للعميد خلال الفترة الماضية.

وأوضح الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن نادي الاتحاد السعودي قرر إقالة جالاردو.

وكتب رومانو عبر حسابه: "انتهى الأمر بين مارسيلو جالاردو والاتحاد السعودي، من المقرر أن يرحل المدرب الأرجنتيني عن الاتحاد، لم يتم تحديد رحيله الآن أو في نهاية الموسم، لكن جالاردو سيرحل عن الاتحاد".

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة بعدما خاض 31 مباراة في الموسم الحالي.

الاتحاد خسر آخر 4 مباريات خاضهم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى مغادرة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الهلال من دور نصف النهائي.