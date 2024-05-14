نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز وأهم مباريات اليوم الثلاثاء 14-5-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات الدوريات الأوروبية واللاتينية على مستوى العالم من أجل متابعة نجومهم المفضلين في كل دوري.



مازالت منافسات الدوريات الأوروبية أهمها الدوري الإنجليزي والإسباني مستمرة، حيث تجذب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.



وهناك أيضا ثلاث مباريات في كأس الليبرتادوريس بجانب مباريات الدوري المصري التي مازالت تجذب قطاع عريض من الجمهور المصري.



يتم نقل مباريات الدوري الانجليزي والإسباني وكأس الليبرتادوريس عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة هذه البطولات في الموسم الحالي.



كما يتم نقل مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المحلي في الموسم الحالي.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي أبرز مباريات اليوم حول العالم...



* كأس الليبرتادوريس:



- ليجا دي كويتو الاكوادوري وأتلتيكو جونيور الكولومبي الساعة 1 صباحا بتوقيت مصر

- بينارول الأوروجوياني وأتلتيكو مينيرو البرازيلي الساعة 1 صباحا بتوقيت مصر

- تاليريس كوردوبا الأرجنتيني وكوبريسال التشيلي الساعة 1 صباحا بتوقيت مصر



* الدوري الإنجليزي:



- توتنهام ومانشستر سيتي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر



* الدوري الإسباني



- اوساسونا وريال مايوركا الساعة 10 ونصف مساء بتوقيت مصر

- ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد الساعة 10 ونصف مساء بتوقيت مصر

- جيرونا وفياريال الساعة 11 مساء بتوقيت مصر



* الدوري المصري:



- الاتحاد السكندري وسموحة الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- طلائع الجيش والإسماعيلي الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- زد اف سي والزمالك الساعة 7 مساء بتوقيت مصر