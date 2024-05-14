نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من منتخب مصر على تصريحات حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أوضح إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري لكرة القدم، حقيقة تصريحات شقيقه حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، في الجلسة الأخيرة مع بعض الصحفيين والإعلاميين.

وأكد حسام حسن في تصريحاته على تراجع مستوى الكرة المصرية ولاعبي الدوري المصري.

- إبراهيم حسن يوضح حقيقة تصريحات مدرب مصر

وأكد إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر:" أحد الصحفيين خلال الجلسة قام بتحريف بعض التصريحات والجميع استاء من هذا التصرف بعد انتشاره".

وتابع:" تصريح أن لا يوجد لاعب يصلح للانضمام إلى منتخب مصر، حسام قال لا يوجد لاعبين جدد بخلاف الموجودين في قوام المنتخب، وهنا المقصود ظهور أسماء جديدة".

وواصل:" حسام تحدث عن أسباب هذا بسبب عدم انتظام البطولة والمواعيد الغير مناسبة مثل اللعب في حرارة عالية، سبب عدم إفراز مواهب جديدة".