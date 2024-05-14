أحمد طارق: أتمنى الاستمرار مع غزل المحلة والانضمام للمنتخب الأولمبي

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد طارق لاعب غزل المحلة المعار من زد، على سعادته بفترته هذه داخل النادي وفخره بتحقيق إنجاز التأهل للدوري الممتاز.

وقال أحمد طارق في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "فخورين بالتأهل للدوري الممتاز واسعاد الجماهير التي ظلت داعم كبير لنا طوال المشوار".

وتابع: "سعيد جدا بفترتي مع غزل المحلة وأتمنى الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل والمشاركة في الدوري الممتاز".

وأتم: "أنا من مواليد 2002 وأتمنى الانضمام للمنتخب الأولمبي الفترة المقبلة، هذا حلم لي وأعرف أنني قادر على تقديم مستوى جيد في مركزي".