نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد الشيخ يكشف حقيقة هجومه على حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ثورة غضب بعد تصريحاته الأخيرة عن بعض نجوم الدوري المصري الممتاز، ورأيه في مستوى اللاعبين بالفترة الأخيرة، بغد متابعة المباريات.

وتستعد الفراعنة لخوض مباراتين حاسمتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

- الشيخ يرد على حقيقة انتقاده مدرب مصر

وحسم أحمد الشيخ نجم نادي الإسماعيلي الجدل حول منشور نسب له ردا على تصريحات حسام حسن الأخيرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر قائلا:" فوجئت باتصالات عديدة من إعلاميين وصحافيين، وبعض الأصدقاء بشأن منشور نسب لي".

وتابع:" قمت بكتابة منشور من حسابه الشخصي أن المنشور المتداول لا يخصه بأي شكل وهو مفبرك، ولا أستطيع التحدث على مدرب منتخب مصر وأخلاقي لا تسمح بذلك".

على جانب آخر، أكد حسام حسن أنه قام بدعوة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر القادم، والأمر الآن في يد اللاعب سواء بالموافقة أو الرفض.