نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسام حسن يفجر مفاجأة لـ "الشناوي" ويورط صلاح أمام الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ضجة كبيرة بعد أن تحدث عن مفاجأت في قائمة الفراعنة لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

- حسام حسن يحسم مصير الشناوي وشوبير

وأكد سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" حسام حسن كان يتحدث بدردشة مع بعض الصحفيين والأمر لم يكن رسمي، وحين سؤئل عن حقيقة انفرادنا بضم شوبير والشناوي إلى قائمة المنتخب رغم إصابة الأول الطويلة، قال نعم الثنائي سيتواجد في قائمة الفراعنة بالمباراة القادمة".

وتابع معلقا عن ضم الشناوي رغم غيابه الطويل قائلا:" بالنسبة لي ما دام الشناوي سليم وجاهز فنيا وبدنيا سيكون متواجد معي لديه مخزون يسمح له وخبرات كبيرة".

وواصل:" تصريحات حسام حسن لم تكن كما نشرت وكان هدفه شد حماس اللاعبين المحليين، ومصطفى شوبير سيكون ضمن قائمة منتخب مصر القادمة، دون الحديث عن من يشارك أساسي".

وأختتم:" حسام حسن حسم موقفه مع محمد صلاح مؤكدا أنه تم دعوته للانضمام إلى معسكر المنتخب المصري القادم، لخوض مباريات تصفيات كأس العالم القادمة، والأمر في يد اللاعب".