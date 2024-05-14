نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من الأهلي قبل مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة صعبة وحاسمة أمام نظيره الترجي التونسي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء يوم السبت القادم، على ملعب ستاد رادس.

وتسافر بعثة المارد الأحمر إلى تونس الخميس القادم الموافق 15 من شهر مايو الجاري.

- مكافأت ضخمة للفوز بدوري أبطال إفريقيا

وأكد الإعلامي هاني حتحوت، عبر شاشة قناة صدى البلد:" خالد بيبو حرص على الاجتماع بلاعبي الفريق وتحفيزهم قبل المواجهة المرتقبة في نهائي البطولة".

وتابع:" بيبو وعد اللاعبين بمكافأت ضخمة تصل إلى نصف مليون جنيه لكل لاعب في حال تحقيق اللقب الثاني عشر في تاريخ الأهلي".

وواصل:" الأهلي اجتمع مع الإدارة القانونية، لمعرفة تطورات أزمة حسين الشحات والمغربي محمد الشيبي، نجم نادي بيراميدز، حيث يجهز المارد الأحمر شكوى بملف كامل لتصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا).