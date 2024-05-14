نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم تونس السابق: لم انضم للأهلي بسبب جوزيه.. وأحب الإسماعيلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد السليتي نجم منتخب تونس والنجم الساحلي والإسماعيلي السابق، عن كواليس فشل انضمامه إلى الأهلي وانتقاله إلى الدراويش.

وقال السليتي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "أشجع في تونس فريق الإفريقي وفي مصر الإسماعيلي بالطبع وأحب الزمالك أيضا".

وتابع: "فترتي في الإسماعيلي كانت رائعة ودائما النادي يزود الفرق الكبرى والمنتخب المصري باللاعبين المميزين، ولكنه حاليا يفتقر إلى المواهب ولكني واثق أنه سيخرج من هذه الفترة الصعبة".

وأتم: "كنت سأنضم للأهلي قبل انتقالي للإسماعيلي وذهبت للتفاوض مع المسؤولين في النادي بالفعل واتفقنا على كل شئ، ولكن مانويل جوزيه طلب مني أن اشارك في التدريبات ليشاهدني ولكني رفضت الأمر وأخبرته أنني في فترة راحة حاليا وهو ما عطل الصفقة".