أحمد مجدي: مهمة الصعود لم تكن سهلة والجماهير ظلت تدعمنا للنهاية

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد مجدي نجم فريق غزل المحلة، أن مهمة صعود الفريق للدوري المصري الممتاز مرة أخرى، لم تكن سهلة نهائيا.

وقال أحمد مجدي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "واجهنا تحديات عديدة خلال مشوارنا هذا الموسم للصعود، ولكننا لم نفقد الأمل نهائيا".

وتابع: "الجماهير ظلت داعم كبير لينا حتى النهاية رغم تعرضنا للعديد من الاخفاقات، ولكنهم لم يقفوا عن تشجيعنا".