نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يقدم عرضا تاريخيا لـ "زيزو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل إدارة نادي الزمالك حسم العديد من الملفات الهامة على طاولة القلعة البيضاء، والتي تتصدرها أزمة تجديد عقد أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم، قبل فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط اسم زيزو بالرحيل عن صفوف الزمالك بعد تلقي العديد من العروض الخليجية لضمه في الميركاتو القادم.

- تطورات تجديد عقد زيزو

وأكد الناقد الرياضي حامد وجدي في تصريحاته مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" مجلس إدارة سيحسم أمر تجديد عقد زيزو نهائيا عقب انتهاء منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية".

وتابع:" ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق يساعد بقوة في حسم هذا الملف، وكانت أخر مساعدات عباس دفع مكافأة الفوز على الأهلي، كما تعهد أن يدفع نفس القيمة التي ستخرج من خزينة الزمالك لتجديد عقد زيزو".

وأشار:" زيزو سيقدم له عرضا خياليا كأول لاعب في تاريخ الزمالك سواء مصري أو أجنبي يحصل على هذه القيمة، حيث سيتقاضى 100 مليون في موسمين بجانب المتغيرات والحوافز".

وأختتم:" مجلس إدارة الزمالك يرغب في ضم رمضان صبحي، ولكن يجد البعض أن من الصعب الجمع بين زيزو ورمضان في فريق واحد".