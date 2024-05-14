نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الهروب الكبير".. نجوم منتخب مصر تتأمر على حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مواجهتين من العيار الثقيل، أمام نظيره بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم القادم.

ويسعى حسام حسن لضم أسماء جديدة داخل قائمة الفراعنة في المباريات المقبلة، بعد متابعة بعض اللاعبين وفى الدوري المصري الممتاز.

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وأكد مدحت شلبي عبر شاشة ام بي سي مصر:" المتحدث الرسمي لفريق فرانكفورت الألماني، قال أنه لا يعلم شئ عن ما يتردد".

وتابع:" الحديث عن عدم رغبة مرموش في الحضور سيحدث فجوة بين اللاعب والمدرب".

وواصل:" بعد التواصل مع المتحدث الإعلامي لنادي اينتراخت فرانكفورت، أكد أن كل ما يتردد لا يعرف عنه شئ، وهذا يدل أن اللاعب لا يرغب في المشاركة".

وأشار:" يوجد لاعب كبير وأساسي في منتخب مصر سيقول أنه في أداء فريضة العمرة لعدم المشاركة في المعسكر القادم للفراعنة".

وأختتم:" هل يوجد اتفاق بين اللاعبين المحترفين بعدم القدوم إلى منتخب مصر بسبب بعض المشاكل مع حسام حسن".