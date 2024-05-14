نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا داعي للبكاء على اللبن المسكوب".. ماذا فعل جوميز بين شوطي مباراة نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هزيمة خارج أرضه أمام نظيره نهضة بركان المغربي، بهدفين مقابل هدف واحد، في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحاول لاعبي القلعة البيضاء، الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية بعد التراخي الذي ظهر في بداية المباراة، والذي تسبب في تلقي هدفين مبكرا.

- حديث جوميز مع لاعبي الزمالك

وكشف هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد كواليس حديث مدرب الزمالك مع اللاعبين بين شوطي مباراة نهضة بركان:" عند دخول جوميز غرفة الملابس وجد اللاعبين يعاتبون بعضهم بسبب بعض التمركزات داخل الملعب".

وتابع:" جوميز قال للاعبين لا داعي للبكاء على اللبن المسكوب، حدث ما حدث يتبقى الشوط الثاني، ودار نقاش فني بين الجميع".

وأختتم:" جوميز طالب ضرورة التركيز في الشوط الثاني، كي نساعد الفريق في مباراة الإياب وتحقيق البطولة".