نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم النصر السعودي قبل مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضع إدارة النادي الأهلي العديد من الأهداف المميزة على رادار المفاوضات، تمهيدا للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف القلعة الحمراء في الموسم الجديد، واستعدادا للمشاركة غي مونديال الأندية القادم.

- حقيقة تعاقد الأهلي مع ساديو ماني

وأكد الناقد الرياضي محمد عراقي عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر:" لا بد أن تفصل بين الميركاتو الصيفي القادم وخطة الأهلي لتدعيم الفريق في 2025، قبل المشاركة بكأس العالم للأندية".

وتابع:" توجد بعض الشركات التي ستمول صفقات الأهلي وقت المشاركة في المونديال بجانب المكافأة الضخمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وواصل: ترددت أنباء عن احتمالية تعاقد الأهلي مع السنغالي ساديو ماني نجم النصر السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية القادمة، عن طريق بعض المحبين للنادي الأهلي على سبيل الإعارة".

واختتم:" المسؤولين داخل الأهلي سخروا من الأمر، والأهلي يعاني من أزمة في الرواتب الأجنبية لذلك لن يتم التحدث عن صفقات ضخمة مالية".