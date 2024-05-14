محمد السليتي: إذا اجتمعا الأهلي والترجي لن يكونا في قوة صن داونز

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد السليتي نجم منتخب تونس والنجم الساحلي والإسماعيلي السابق أن صن داونز هو أقوى فريق في قارة إفريقيا حاليا ولا يستطع أحد قول شئ غير ذلك.

وقال السليتي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "إذا اجتمع الأهلي والترجي في فريق واحد لن يكونا في قوة صن داونز".

وتابع: "كانت مفاجأة كبيرة أن يودع صن داونز بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وهو دائما مرشح لحصدها".