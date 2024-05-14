جاريدو: أرشح الأهلي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا.. ومن يدربه محظوظ

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أحمد جودة - القاهرة - أكد خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي والحالي لاتحاد العاصمة الجزائري أن الأحمر هو المرشح الأقرب للتتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، قبل مواجهته للترجي التونسي في الدور النهائي.



وقال خوان كارلوس جاريدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي فريق مستقر، وهذا ما يعجبني فيه، لأنك تستطيع معه الفوز بأي بطولة".

وأضاف المدرب الإسباني: "أتوقع فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، هو الفريق المفضل بالنسبة لي، وهو يستطيع الفوز بأي فريق".



وتابع: "الأهلي والترجي؟ أؤمن أن الأهلي هو فريق دائمًا يعشق المكسب.. أتوقع أن هذه البطولة هي المفضلة للأهلي، الذي لديه العديد من الخبرة في لاعبيه".



وأكمل: "الأهلي فريق متكامل ويعشق الفوز، ودائمًا يسعى للفوز بالبطولات، ومارسيل كولر، المدير الفني للفريق سيستغل جميع عناصره في مباراتي الترجي التونسي".



وأتم خوان كارلوس جاريدو تصريحاته قائلًا: "عندما تكون مدربًا للأهلي تكون مدربًا محظوظًا، لأن خبرات لاعبي الأحمر تساعدك على التتويج بالبطولات".