نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل اتخذ الأهلي قرار برحيل الشناوي؟.. "الحقيقة كاملة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل إدارة النادي الأهلي على حسم ملف تجديد عقود بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد وصول العديد من العروض للحصول على خدمات نجوم الفريق.

وجاء قائد الأهلي في مقدمة اللاعبين الذين يرغبون بقوة في تجديد عقودهم الفترة القادمة.

- شلبي يكشف مصير الشناوي

وأكد مدحت شلبي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" معين الشعباني هنئ لاعبيه على المباراة أمام نادي الزمالك والأبيض وصل إلى القاهرة".

وتابع:" محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، لم يجدد عقده حتى الآن مع القلعة الحمراء، وينتهي عقده خلال الموسم القادم، أي يحق له التوقيع لأي فريق في الصيف القادم".

وواصل:" كولر صمم على ضرورة سفر الشناوي مع الفريق في رحلة تونس القادمة، لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره الترجي".

وأختتم:" الأهلي سيسافر يوم الأربعاء القادم، والشناوي سيكون على دكة البدلاء لمصطفى شوبير، وسيتم تعديل عقده من جديد، حال عدم احترافه خارج القلعة الحمراء".