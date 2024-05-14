نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام هوتسبير يواجه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير استعداداته لمواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء في قمة مباريات الجولة 37 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق توتنهام هوتسبير أمام نظيره فريق مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الفريق الأول.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 85 نقطة.

وتنقل أحداث مباراة فريق توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.